Армия

В Пентагоне рассказали об операции в Эквадоре

SOUTHCOM: США поддержали Эквадор в операции против наркокартелей
US Southern Command/Reuters

Американские военные поддержали Эквадор в операции против наркокартелей. Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM) в соцсети X.

«По приказу министра обороны США [Пита Хегсета] командующий Южным командованием генерал Фрэнсис Л. Донован распорядился о поддержке объединенными силами эквадорских военных, проводивших силовые операции против террористических организаций на территории Эквадора 6 марта», — говорится в публикации.

При этом Донован поздравил силы двух стран. По его словам, это совместное и решительное действие является стратегическим успехом для всех государств Западного полушария, стремящихся к пресечению и разгрому наркотерроризма.

США начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре, которые Вашингтон называет «террористическими организациями». Американские спецподразделения начали помогать эквадорским силам в планировании рейдов, логистике и предоставлять им разведданные. Как заявили в Пентагоне, речь идет о новой фазе «борьбы с наркотрафиком» в Латинской Америке. Юристы и правозащитники увидели в этих действиях нарушения норм международного права. Что известно об операции в Эквадоре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп получил список международных наркобаронов.

 
