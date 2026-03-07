Названы регионы России со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

В декабре 2025 года в пяти регионах России была зафиксирована средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Согласно им, в последнем месяце прошлого года на фоне выплат премий и бонусов средняя зарплата в Москве составила 288,5 тыс. рублей, на Чукотке — 281,5 тыс. руб., в Магаданской области — 249,3 тыс. руб., в Ямало-Ненецком АО — 216,8 тыс. руб., в Камчатском крае — 206,7 тыс. руб. При этом в позапрошлом году Камчатки в данном списке отсутствовала.

20 февраля сообщалось, что разница между самой высокой и низкой зарплатами в России превысила 200 тысяч рублей. Максимальная зарплата была зафиксирована в Магаданской области — 244 130 рублей, а минимальная выдавалась в Ингушетии и ненамного превысила 44 тысяч рублей.

Годом ранее разрыв был меньше — 154 551 рубль.

Ранее была названа зарплата, необходимая для нормальной жизни.