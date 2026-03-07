Размер шрифта
Армия

В трех районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Слюсарь: в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском районах уничтожены БПЛА
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в трех районах области были уничтожены беспилотники.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах - Чертковском, Шолоховском, Миллеровском», — поделился глава региона.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Также в регионе сохраняется беспилотная опасность.

7 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере Max сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший к столице.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стационаре остаются два человека.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять мирных жителей. Медицинская помощь понадобилась троим детям, в том числе 12-летнему мальчику, получившему осколочное ранение головы.

Ранее губернатор Севастополя раскрыл масштаб разрушений после ночного налета.

 
