Длинные выходные с 7 по 9 марта начались в России

В России начались длинные выходные. Об этом рассказала РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.

«Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году приходится на воскресенье. Если праздничный нерабочий день совпадает с выходным, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, россияне получат полноценные длинные выходные», — уточнила она.

По словам Покровской, перенос должен учитываться работодателями при составлении графиков работы и расчете заработной платы.

При этом, как добавила эксперт, после праздничных выходных рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня.

До этого специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая рассказала, что важно правильно поздравить близких и знакомых женщин с 8 Марта, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

По словам эксперта, во время поздравлений следует отмечать личные качества женщины, проявляя душевность. Важно упомянуть те черты, которые кажутся действительно ценными и важными. Таким образом получится подчеркнуть значимость человека в своей жизни.

