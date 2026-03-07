В России начались длинные выходные. Об этом рассказала РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.
«Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году приходится на воскресенье. Если праздничный нерабочий день совпадает с выходным, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, россияне получат полноценные длинные выходные», — уточнила она.
По словам Покровской, перенос должен учитываться работодателями при составлении графиков работы и расчете заработной платы.
При этом, как добавила эксперт, после праздничных выходных рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня.
До этого специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая рассказала, что важно правильно поздравить близких и знакомых женщин с 8 Марта, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.
По словам эксперта, во время поздравлений следует отмечать личные качества женщины, проявляя душевность. Важно упомянуть те черты, которые кажутся действительно ценными и важными. Таким образом получится подчеркнуть значимость человека в своей жизни.
