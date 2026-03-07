Режим президента Украины Владимира Зеленского поддерживает самых настоящих нацистов. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон во время своего подкаста, опубликованного на YouTube-канале.

«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — сказал он.

9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму», боятся потревожить спячку своей аудитории тем, что либеральные власти создали на Украине некое подобие «коллективной чупакабры».

11 ноября 2025 года министр иностранных дел РФ сказал, что Зеленский своими действиями показывает, что «он нацист», и доказательств обратного нет. В пример дипломат привел телеэфиры с украинским президентом, в которых он регулярно вручает награды бойцам нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Лавров подчеркнул, что уничтожение нацизма и денацификация — это непреложное условие урегулирования конфликта на Украины.

