В России отложили введение нового ГОСТа на вино

Новый международный ГОСТ на вино должен был вступить в силу с 1 июля, однако в России пока не определились со сроками присоединения к нему. Об этом сообщили РИА Новости в Росстандарте.

В настоящее время в стране продолжает действовать стандарт, принятый в 2013 году.

Новый ГОСТ распространяется не только на столовые, но и на другие виды вина. В частности, изменения касаются нормы содержания этилового спирта: сейчас она установлена на уровне от 7,5% до 18%. Предполагается повысить нижнюю границу до 8,5%, а верхнюю снизить до 17%.

Также новый стандарт допускает использование винограда как ручной, так и машинной уборки. Кроме того, виноматериалы можно будет выдерживать в бочках из различных пород дерева, за исключением хвойных. В настоящее время вина выдерживают только в дубовой таре и резервуарах.

Помимо этого, ГОСТ расширяет возможности использования пищевых добавок. Например, допустимое содержание сорбиновой кислоты и ее солей планируется увеличить с 200 до 300 миллиграммов на кубический дециметр. Как пояснила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, эта добавка используется как консервант для предотвращения повторного брожения в сладких и полусладких винах.

В Росстандарте подчеркнули, что разработка нового стандарта не связана с изменением качественных характеристик продукции. Она направлена на унификацию требований межгосударственной системы стандартизации с нормами законодательства ЕАЭС.

