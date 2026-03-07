Израильские десантники использовали форму армии Ливана для маскировки

IRIB: израильских десантников в форме армии Ливана вычислили при высадке

Израильские десантники, планировавшие высадку в населенном пункте Наби-Шит в восточном Ливане в долине Бекаа, использовали форму ливанской армии для маскировки, но их план провалился. Об этом сообщает иранское агентство IRIB.

Десант и коммандос Израиля в чужой форме были вычислены жителями долины Бекаа. Их окружили. Дальнейшая судьба военнослужащих неизвестна, говорится в сообщении.

3 марта пресс-служба израильской армии заявила, что ее бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на ливанской территории в рамках усиления обороны на северном фронте.

5 марта бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» обстреляли ракетами израильский военно-промышленный комплекс Rafael, расположенный к югу от города Акко. По данным организации, атака была совершена «в ответ на израильскую агрессию, направленную против десятков ливанских городов и поселков, включая южные пригороды Бейрута».

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.