В Тульской области сбили несколько беспилотников

Миляев: силы ПВО уничтожили пять БПЛА в небе над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью в небе на Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников. Пострадавших нет», — рассказал губернатор.

Он добавил, что, по предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. При этом в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять мирных жителей. Медицинская помощь понадобилась троим детям, в том числе 12-летнему мальчику, получившему осколочное ранение головы.

Ранее в трех районах Ростовской области уничтожили БПЛА.