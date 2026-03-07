Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Байден заявил об отсутствии воспоминаний о Путине и Си Цзиньпине

Байден похвастался, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем знают другие
Leah Millis/Reuters

Бывший президент США Джо Байден заявил о том, что забыл о лидерах России и Китая Владимире Путине и Си Цзиньпине больше информации, чем другие политики знают или когда-либо узнают. С таким заявлением он выступил на прощании с пастором Джесси Джексоном в Чикаго, передает РИА Новости.

При этом 46-й президент США похвастался, что знает лично «больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США», отметив, что это говорит о знании других стран.

«Суть в том, что я больше забыл о том, что делают [президент РФ Владимир] Путин <...> и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], чем большинство знают», — отметил байден.

Он хотел продолжить рассказ о российском руководстве, но прервал свою речь и перешел на другую тему.

До этого, выступая перед членами Демократической партии в Южной Каролине, экс-президент США утверждал, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер», отмечая, что провел много времени на Украине».

Ранее Байден был недоволен, что во время обращения к нации Трамп не упомянул Путина и Украину.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!