Байден заявил об отсутствии воспоминаний о Путине и Си Цзиньпине

Байден похвастался, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем знают другие

Бывший президент США Джо Байден заявил о том, что забыл о лидерах России и Китая Владимире Путине и Си Цзиньпине больше информации, чем другие политики знают или когда-либо узнают. С таким заявлением он выступил на прощании с пастором Джесси Джексоном в Чикаго, передает РИА Новости.

При этом 46-й президент США похвастался, что знает лично «больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США», отметив, что это говорит о знании других стран.

«Суть в том, что я больше забыл о том, что делают [президент РФ Владимир] Путин <...> и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], чем большинство знают», — отметил байден.

Он хотел продолжить рассказ о российском руководстве, но прервал свою речь и перешел на другую тему.

До этого, выступая перед членами Демократической партии в Южной Каролине, экс-президент США утверждал, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер», отмечая, что провел много времени на Украине».

Ранее Байден был недоволен, что во время обращения к нации Трамп не упомянул Путина и Украину.