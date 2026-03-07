В трех аэропортах Татарстана ввели ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан в мессенджере Max.

«Для международных аэропортов города Казань, города Нижнекамск и города Бугульма введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

7 марта в аэропортах Ульяновска и Самары также ввели временные ограничения.

Также в Росавиации рассказали о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин).

До этого сообщалось, что россиянка, прилетевшая из Дубая, купила семь билетов в надежде покинуть Объединенные Арабские Эмираты. По словам Марины, ей пришлось самостоятельно искать пути выезда из страны с учетом военной ситуации. Она заявила, что заранее купила билеты в разные города, уточнив, что билеты были возвратные.

В итоге туристка попала на вывозной рейс из ОАЭ. Утром 5 марта самолет с россиянами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлился в столичном аэропорту.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.