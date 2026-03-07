Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов хоть танцевать, хоть наряжаться в юбку перед главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы привлечь его внимание.

«Зеленский готов, по-моему, наряжаться в юбку и танцевать перед Трампом или повторять номер с роялем. Только скажите, на какой площадке, как бы это сделать, чтобы на него в это время смотрел Дональд Трамп», — отметил Мирошник.

По его словам, события на Ближнем Востоке оттягивают внимание от Украины, что чревато для Зеленского потерей международной поддержки. А от этого зависит существование Украины, продолжение военных действий.

6 марта военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Киев намерен действовать ва-банк, чтобы добиться поставок ракет для установок ЗРК Patriot, однако эта идея обречена на провал.

По мнению эксперта, усилив свои атаки по дальним регионам России, Украина пытается продемонстрировать американцам, что ее специалисты могут оказаться полезными для США на Ближнем Востоке. Однако вряд ли «американцы клюнут на эту удочку», уверен Кнутов.

Ранее в России заявили о снижении авторитета США в мире.