Россия нанесла массированный удар по Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по территории Украины, под огнем оказались Киев и Харьков. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
По данным канала, по Киеву были применены ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».
Как уточняется, после удара баллистических ракет в Киеве и Харькове произошли взрывы и возникли пожары.
Кроме того, сообщается, что беспилотники «Герань» направляются в сторону Хмельницкой области. Другие подробности не приводятся.
До этого Вооруженные силы РФ наносили массированный удар по объектам на территории Украины в конце февраля. По данным Минобороны, для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники.
Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также военные аэродромы.
Ранее ВСУ атаковали ракетами Белгород.