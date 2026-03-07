Россия нанесла массированный удар по Украине

RusVesna: в Киеве и Харькове произошли взрывы после удара российских ракет

Вооруженные силы России нанесли удар по территории Украины, под огнем оказались Киев и Харьков. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По данным канала, по Киеву были применены ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».

Как уточняется, после удара баллистических ракет в Киеве и Харькове произошли взрывы и возникли пожары.

Кроме того, сообщается, что беспилотники «Герань» направляются в сторону Хмельницкой области. Другие подробности не приводятся.

До этого Вооруженные силы РФ наносили массированный удар по объектам на территории Украины в конце февраля. По данным Минобороны, для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также военные аэродромы.

Ранее ВСУ атаковали ракетами Белгород.