Глава РФПИ пошутил о том, как в ЕС будут умолять Россию о поставках нефти и газа

Дмитриев пошутил о том, как политики ЕС будут умолять Россию о нефти и газе
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил на своей странице в соцсети X, что политикам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.

Он опубликовал анимацию с персонажами мультфильма «Гадкий Я» с жалостливым выражением на лицах.

«Слитое видео: Урсула (фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии. — Прим. ред.), Кайя (Каллас, глава евродипломатии — Прим. ред.) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», — написал Дмитриев.

6 марта глава РФПИ заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

До этого президент Владимир Путин в интервью ВГТРК сообщил: с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух».

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
