Врач предупредила, почему опасно каждый день мыться с гелем для душа

Ежедневное намыливание всего тела гелем для душа — привычка, которая может стоить коже здорового барьера. Причем проблема не в гигиене, а в средствах, температуре и количестве пены. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталия Жовтан, врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор».

По ее словам, когда мы берем в руки флакон с гелем, то редко задумываемся, что́ именно собираемся смыть помимо пота и пыли. А смываем мы гидролипидную мантию — тончайшую водно-жировую прослойку, которую кожа создает из секрета сальных и потовых желез и липидов рогового слоя.

«Этот барьер удерживает влагу, защищает от бактерий, аллергенов и агрессивных внешних факторов, — объясняет Жовтан. — Ежедневное использование агрессивных моющих средств — с высоким pH, сульфатами, спиртами — действительно может его разрушить».

Но правда, как часто бывает в медицине, сложнее, чем просто «гель — это зло». Все упирается в состав и технику. Современные мягкие гели с нейтральным pH, увлажняющими компонентами и без лаурилсульфата натрия (SLS) вредят гораздо меньше. А если наносить средство правильно, риск снижается кратно.

«Я рекомендую наносить небольшое количество на губку, вспенивать и распределять по коже уже именно пену, а не сам гель», — уточняет дерматолог.

С точки зрения химии разница между средствами для мытья — колоссальная. И если вода без моющих компонентов — это скорее нейтральный вариант, то мыло и гель ведут себя по-разному.

Мыло — рекордсмен по агрессии. Его pH достигает 9–11 единиц, тогда как здоровой коже комфортно в кислой или нейтральной среде. Щелочь буквально взламывает защитную мантию, смывает липиды и гарантированно дарит ощущение стянутости.

Гели для душа — разные. Одни приближены к физиологичному pH (5,5–6), содержат глицерин, мочевину, масла. Другие — те же сульфатные растворы с отдушками, которые маскируются под уход.

Вода — особая история. «Горячая вода обезжиривает кожу, вымывает натуральные увлажняющие факторы, — предупреждает Наталия Жовтан. — Но при этом она прекрасно справляется с потом и может быть вариантом освежающей процедуры после спорта».

Идеальный выбор для ежедневного использования, по мнению дерматолога, — синдетные средства (синтетические моющие основы) с pH 5,5, без отдушек и сульфатов. И вода должна быть теплой, а не обжигающей.

Здоровой коже с хорошим сальным балансом краткий контакт с мягким гелем, скорее всего, не навредит. Но есть люди, которым ежедневное намыливание всего тела противопоказано категорически.

В группе риска: обладатели сухой и атопичной кожи, склонной к экземе и дерматитам; дети и подростки — их кожный барьер еще формируется; пожилые люди: с возрастом сальные железы работают слабее, кожа быстрее теряет влагу.

Даже если у вас нормальная кожа, два фактора способны временно сделать ее уязвимой.

Первый — холодное время года. Воздух на улице морозный, в помещениях — иссушен батареями. В таких условиях гидролипидная мантия истончается быстрее, и ежедневный гель может стать последней каплей. Второй — обострение кожных заболеваний — псориаза, розацеа, аллергического дерматита. В этот период коже нужен щадящий режим, а не дополнительное раздражение.

«В таких случаях можно мыться гелем раз в два-три дня, уделяя внимание только зонам потливости, — советует эксперт. — Остальное тело очищайте водой». Для интимной гигиены лучше использовать специальные средства, которые не нарушают pH и микрофлору.

Врач поделилась схемой, которая сохранит барьерную функцию кожи даже у тех, кто не готов отказываться от ежедневного душа:

Моющее средство — только туда, где действительно потеют. Подмышки, пах, стопы. Голени, руки, спина и живот не нуждаются в геле каждый день, им достаточно воды.

2. Вода — теплая, не выше 37 °C. Горячая вода — враг липидов.

3. Душ — не дольше 5–10 минут. Долгие водные процедуры усиливают трансэпидермальную потерю влаги.

4. Состав — читать этикетку. Ищем: децил глюкозид, коко-глюкозид, керамиды, гиалуроновую кислоту, натуральные масла. Избегаем: SLS/SLES, парабенов, агрессивных отдушек.

5. После душа — промокнуть, не тереть. Полотенцем не растираем, а промакиваем. И сразу, на слегка влажную кожу, наносим увлажняющий лосьон или крем.

Мы часто списываем неприятные ощущения после душа на жесткую воду или «просто погоду». Но кожа говорит с нами прямо — если уметь слышать.

Стянутость, шелушение, зуд — классические признаки разрушенной гидролипидной мантии. «Особенно страдают голени и боковые поверхности туловища», — отмечает дерматолог.

Покраснение, жжение — возможная аллергия на компоненты геля. Даже если вы пользовались им год, реакция может возникнуть внезапно.

Усиление сухости, высыпания — сигнал, что средство или частота мытья не подходят.

Трещины, обезвоженные участки — повод срочно менять уход и подключать эмоленты, вплоть до жирных кремов и мазей.

В таких случаях Жовтан рекомендует перейти на гипоаллергенные средства (они чаще представлены в аптеках) и сократить частоту использования геля до минимума.

Мыться гелем каждый день можно — при условии правильного средства и разумной техники. Нет универсального запрета на гель — есть запрет на агрессивные ПАВы, горячую воду и лень нанести крем после душа.

«Кожа — не сковородка, ее не нужно оттирать до скрипа, — резюмирует врач. — Чем бережнее вы обращаетесь с ней в душе, тем дольше она останется эластичной, увлажненной и здоровой».

Ранее россиян предупредили о риске облысения из-за мытья волос гелем для душа.