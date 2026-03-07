На Западе раскрыли, что Трамп не простит Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не простит попытку вмешательства его украинского президента Владимира Зеленского в конфликт в Иран. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, глава Белого дома считает украинского лидера «слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут». Эксперт назвал это «безумие».

«Трамп не простит это «вторжение», устроив фирменный жесткий прием для Зеленского, как тогда в Белом доме», — сказал он.

Меркурис выразил мнение, что Зеленский ведет себя крайне двулично: он якобы пытается продемонстрировать свою силу, но в то же время выпрашивает деньги на оборону.

5 марта Зеленский заявил, что Украина может отправить на Ближний Восток средства борьбы с беспилотниками и своих специалистов после запроса со стороны США. По его словам, Киев готов подключиться к защите от атак дронов в регионе, где размещены американские военные базы. По данным СМИ, украинские специалисты могут отправиться в зону конфликта уже в ближайшие дни.

Ранее Зеленский захотел помочь странам Ближнего Востока в обмен на одну услугу.