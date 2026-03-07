В Пентагоне отреагировали на слухи о якобы передаче Россией разведданных Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS News, что у него не вызывают какое-либо беспокойство утверждения передаче Россией разведывательной информации Ирану.

«Мы подвергаем опасности других, и это наша работа. Так что нас это не беспокоит. ... Но единственные, кому сейчас стоит беспокоиться, это иранцы, которые думают, что будут жить», — сказал Хегсет в ответ на вопрос, подвергает ли предполагаемое вмешательство России опасности американский персонал.

Газета The Washington Post 6 марта писала, что Россия якобы предоставляет Ирану информацию о местонахождении военных США, которую Тегеран затем использует при выборе целей для нанесения ударов.

В этот же день президент Дональд Трамп заявил: соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. При этом он пообещал Исламской Республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

