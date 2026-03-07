Психолог объяснила, почему весной мы чувствуем усталость и тревогу

Организм человека обладает важным свойством — стремлением к гомеостазу — к восстановлению и удержанию постоянства внешней или внутренней среды, чтобы избежать стресса. Любые изменения во внешней или внутренней среде вызывают ситуативные скачки высокой тревоги, которые направлены на улучшение адаптации к среде. Поэтому люди, имеющие в своем анамнезе тревожные расстройства или другие ментальные сложности, могут быть наиболее уязвимы в ситуации смены времени года. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Себелева, кандидат психологических наук, клинический психолог Genotek Здоровья.

«В нашей климатической зоне смена сезона зачастую происходит очень резко. Организм перестраивается на другие биоритмы, и на это уходит определенное количество физической и психической энергии», — объяснила она.

Эксперт дала советы, чем можно помочь себе в этот период.

«В переходные периоды мы можем ощутить усталость и повышенную потребность во сне и отдыхе. Это связано как с перестройкой наших циркадных ритмов, так и с истощением, авитаминозом, связанным с тем, что закончились зимние запасы микро и макронутриентов в организме. Человек может ощущать апатию, нехватку сил и энергии, скачки настроения, раздражительность и тревогу. Организация комфортного сна и отдыха могут существенно облегчить переходный период. Проветривание комнаты перед сном, принятие теплого душа с любимым средством для тела, новое постельное белье, ограничение синего света и скроллинга, прогулка перед сном, дыхательные и релаксационные практики в кровати. Подберите тот способ заботы о себе, который подходит именно вам», — поделилась эксперт.

Кроме того, многие люди набирают вес за зиму и очень переживают с приходом весны. Разрешить себе быть не идеальным, принять свою уязвимость и хрупкость — первый шаг к тому, чтобы начать изменения и корректировать свое питание и вес.

«Многие из нас приходят к весне с определенными дефицитами в организме, и возможность пройти весенний чек ап или диспансеризацию может существенно помочь и скорректировать физиологические дефициты. Контроль уровня холестерина, гемоглобина, глюкозы, витамина D, фолиевой кислоты, ферритина и прочего - это базовый минимум, который важно контролировать человеку в любом возрасте, чтобы помочь своему организму и не подвергать себя лишнему риску. Посетите специалиста по превентивной медицине или своего лечащего врача, чтобы осуществить профилактический осмотр», — посоветовала психолог.

Эксперт также напомнила, что в психологии есть теория поля Курта Левина, исходя из которой поле вокруг нас создает определенную среду и настроение. Сейчас вокруг нас серость, грязь. Увидеть красоту в этих явлениях не очень просто.

«Чем я могу разбавить эту серость, каких ярких красок добавить в этот переходный период? Каждый человек может быть художником и внести необходимые ему яркие цвета и оттенки в свою действительность. Как это можно сделать? Купить себе новую удобную межсезонную одежду, яркую, красивую или спокойную, любую, которая очень нравится лично вам. Позвольте себе внести краски в свою жизнь, в свое пространство, в свои психические процессы: пойдите на фитнес, на танцы, в баню, спа, делайте зарядку, сходите к парикмахеру, купите новый коврик или красивую кружку, возьмите в руки кисть или музыкальный инструмент, обнимите близкого человека», — сказала эксперт.

Весна — это не только спад энергии, но и всплески, активизация, повышение либидо и активизация «погребенных под снегом» потребностей. С одной стороны, нам важно восполнить наши ресурсы, с другой стороны, нам очень хочется любви, цветов, объятий, близости и встреч.

«Изменения в физиологических механизмах работы нашего тела являются источником многих шуток, но факт остается фактом: весной лучше думается о любви. Кого-то этот процесс может напрягать, поскольку-то это не то, к чему стремится человек и не вписывается в его жизненный сценарий; для кого-то это прекрасная пора, когда хочется получать и дарить улыбки. Когнитивные убеждения и установки могут существенно осложнять естественные процессы, запускающие активизацию нашего организма. Такие мысли, как «зачем мне это?» , «это опасно», «мне это не нужно», — напрямую влияют на то, как мы воспринимаем внутренние изменения, происходящие в теле», — поделилась психолог.

Любовь к людям начинается с любви к себе. Забота о себе, восполнение своих ресурсов для того, чтобы идти к другому не из дефицита, а от избытка — отличная формула построения любых отношений, как дружеских, так и романтических.

Ранее выяснилось, что России грозит весенний всплеск алкогольных психозов.