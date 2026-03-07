Размер шрифта
Общество

В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России

РИА Новости: татарский язык занимает второе место по распространенности в России
РИА Новости

Самыми распространенными языками на территории России, помимо русского, являются татарский, чеченский и украинский. Об этом рассказала РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

«Это прежде всего татарский язык (примерно 4,3 млн носителей). Более одного миллиона носителей у чеченского (1,3 млн), украинского (свыше 1,1 млн), башкирского (1,1 млн), чувашского (более миллиона) языков», — уточнила эксперт.

По словам Казакевич, в топ также входят аварский язык с более чем 900 тыс. носителей, армянский — около 660 тыс., а также кабардино-черкесский — более 515 тыс.

3 марта стало известно, что спрос на изучение английского языка в России вырос на 12% в 2025 году по сравнению с предыдущим. По данным исследования международной сети школ английского языка Helen Doron, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», динамика за пять лет показывает волнообразный характер спроса.

В 2021 году интерес к изучению английского вырос на 5,3% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году последовало умеренное снижение на 2,2%. Значительный спад пришелся и на 2023 год (−10,2%), и на 2024 (−13,0%). В 2025 году тренд развернулся: спрос вырос на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, продемонстрировав самый высокий положительный темп динамики за весь анализируемый период.

Ранее россиян предупредили о штрафах за нарушение закона о защите русского языка.

 
