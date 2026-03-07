Израиль попытался высадить десант в Ливане

Al Mayadeen: армия Израиля попыталась высадить десант на границе Ливана и Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась высадить десант с вертолетов на границе Ливана и Сирии. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По данным телеканала, три израильских вертолета предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. В районе высадки раздаются звуки ожесточенных боев.

Также сообщается, что одновременно с этим на юге Ливана бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе военных ЦАХАЛ в районе поселения Хиям. Боестолкновения там также носят ожесточенный характер.

Накануне стало известно, что сын министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича получил ранение в ходе боевых действий на границе с Ливаном.

3 марта пресс-служба израильской армии заявила, что ее бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на ливанской территории в рамках усиления обороны на северном фронте. 5 марта бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» обстреляли ракетами израильский военно-промышленный комплекс Rafael, расположенный к югу от города Акко. По данным организации, атака была совершена «в ответ на израильскую агрессию, направленную против десятков ливанских городов и поселков, включая южные пригороды Бейрута».

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.