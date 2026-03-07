Размер шрифта
В МИД РФ заявили, что Киев может устроить провокацию в Европе или на Украине

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС сообщил, что Киев может устроить провокацию в Европе или на Украине, чтобы вернуть внимание.

«Я совершенно не исключаю вариантов, при которых [президент Украины Владимир] Зеленский может организовать что-то кровавое на своей территории, организовать какие-то подрывы, использовать, к примеру, радиационно опасные мощности на своей территории. Может организовать на территории своих европейских партнеров», — отметил Мирошник.

Он уточнил, что Украина обвинила бы в этом Россию и выступила бы потерпевшей стороной.

Мирошник также говорил, что президент Зеленский готов хоть танцевать, хоть наряжаться в юбку перед главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы привлечь его внимание.

По его словам, события на Ближнем Востоке оттягивают внимание от Украины, что чревато для Зеленского потерей международной поддержки. А от этого зависит существование Украины, продолжение военных действий.

Ранее в России заявили о снижении авторитета США в мире.

 
