Общество

Стали известны категории россиян, у которых с 1 апреля увеличится пенсия

РИА Новости: выплаты пенсий гражданам, достигшим 80 лет, увеличатся с 1 апреля
Александр Кряжев/РИА Новости

У ряда категорий граждан с 1 апреля увеличится размер пенсии. Об этом рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она уточнила, что с 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий на величину роста прожиточного минимума пенсионера.

«Размер увеличения составит 6,8%. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам», — сказала эксперт.

По словам Финогеновой, индексация коснется социальных пенсий детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Также увеличатся выплаты представителям малочисленным народов Севера — мужчинам с 55 лет и женщинам с 50 лет.

Как отметила профессор, с 1 апреля на 6,8% будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению отдельным категориям, в том числе федеральным льготникам. Это затронет летчиков-испытателей, космонавтов, участников Великой Отечественной войны, а также граждан, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф.

Выплаты за особые заслуги перед Россией, которые касаются, например, Героев России и чемпионов Олимпийских игр, также вырастут.

Кроме того, пенсионерам, чей возраст с 1 апреля достигнет 80 лет, или тем гражданам, кому будет присвоена инвалидность первой группы, фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена в два раза.

В конце февраля кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что у россиян есть возможность повысить размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением. Это, соответственно, увеличивает число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), что отражается на сумме выплат.

Ранее были названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию.

 
