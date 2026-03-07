Размер шрифта
СМИ сообщили о желании Трампа разместить в Иране войска США

NBC: Трамп в частном порядке выразил интерес в размещении войск CША в Иране
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил интерес в размещении американских войск на территории Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на официальных лиц Соединенных Штатов и другие источники.

По его информации, в частных беседах глава Белого дома не говорил о крупномасштабном наземном вторжении в Иране, а скорее о возможности отправки в Исламскую Республику небольшого контингента американских войск, которые бы использовались «в конкретных стратегических целях». Лидер Соединенных Штатов обсудил эту идею со своими помощниками и представителями Республиканской партии.

3 марта Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он не исключил возможность отправки сухопутных войск в Исламскую Республику.

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, слова Трампа о возможной наземной операции американской армии в Иране говорят о том, что Соединенные Штаты могут продолжить воевать на Ближнем Востоке руками своих прокси. По его словам, речь идет о курдах и «боевиках известных террористических организаций».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в России объяснили, как война с Ираном может навредить США.

 
