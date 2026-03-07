Размер шрифта
Стало известно, какие предметы станут обязательными в вузах

В Минобрнауки назвали три обязательных предмета для всех вузов
Владимир Песня/РИА Новости

«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

По его словам, ведомство планирует выработать единые требования к содержанию курса «Философия». Он отметил, что на этом этапе формируется ядро из трех выше указанных дисциплин.

Замминистра также добавил, что эти курсы не должны пересекаться и заметно дублировать друг друга. При этом он уточнил, что, поскольку дисциплины строятся на общем мировоззренческом и научном фундаменте, между ними будут отсылки.

До этого российская компания Netvision разработала комплексную систему ИИ-видеонаблюдения, которая поможет усилить безопасность студенческих кампусов и территории университетов. Система интеллектуального видеонаблюдения способна обнаруживать подозрительных лиц в общежитиях, аудиториях, лабораториях и иных зонах с ограниченным доступом, фиксировать оставленные без присмотра предметы, а также распознавать дым и огонь.

Ранее создатель ЕГЭ прокомментировал идею отмены экзамена в России.

 
