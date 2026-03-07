Стало известно, какие предметы станут обязательными в вузах

В Минобрнауки назвали три обязательных предмета для всех вузов

«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

По его словам, ведомство планирует выработать единые требования к содержанию курса «Философия». Он отметил, что на этом этапе формируется ядро из трех выше указанных дисциплин.

Замминистра также добавил, что эти курсы не должны пересекаться и заметно дублировать друг друга. При этом он уточнил, что, поскольку дисциплины строятся на общем мировоззренческом и научном фундаменте, между ними будут отсылки.

