Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что Украина целенаправленно лишает Венгрию и Словакию энергоносителей.

«Нефть качалась на протяжении последних четырех лет, и Украине это никак не мешало. Сейчас она получила [команду] «фас» со стороны Евросоюза, ..., отдельных персоналий во главе Евросоюза — что эти страны мешают, что они ведут неправильную политику, они неправильно понимают установки, которые проистекают из Брюсселя», — поделился Мирошник.

6 марта официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл говорил, что Еврокомиссия осведомлена о текущем положении дел с эксплуатацией нефтепровода «Дружба».

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». По данным Киева, это было вызвано повреждениями оборудования на западе страны, вызванными ударами. Это привело к прекращению поставок нефти в Словакию и Венгрию. В ответ Венгрия заблокировала в Евросоюзе принятие нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млн.

Ранее Орбан объявил о приостановке важных для Украины поставок до возобновления работы «Дружбы».