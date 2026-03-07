Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД РФ рассказали, что Киеву разрешили лишить Венгрию и Словакию энергоносителей

Мирошник: Брюссель дал Киеву команду «фас» в отношении Венгрии и Словакии
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что Украина целенаправленно лишает Венгрию и Словакию энергоносителей.

«Нефть качалась на протяжении последних четырех лет, и Украине это никак не мешало. Сейчас она получила [команду] «фас» со стороны Евросоюза, ..., отдельных персоналий во главе Евросоюза — что эти страны мешают, что они ведут неправильную политику, они неправильно понимают установки, которые проистекают из Брюсселя», — поделился Мирошник.

6 марта официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл говорил, что Еврокомиссия осведомлена о текущем положении дел с эксплуатацией нефтепровода «Дружба».

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». По данным Киева, это было вызвано повреждениями оборудования на западе страны, вызванными ударами. Это привело к прекращению поставок нефти в Словакию и Венгрию. В ответ Венгрия заблокировала в Евросоюзе принятие нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млн.

Ранее Орбан объявил о приостановке важных для Украины поставок до возобновления работы «Дружбы».

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!