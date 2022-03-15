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В Москве отменили масочный режим

15 марта в Москве отменили антиковидные ограничения, действовавшие с весны 2020 года. Пассажиры общественного транспорта Москвы, а также работники и посетители театров, музеев, магазинов и кафе больше не обязаны носить маски.

В столичном транспорте начали убирать стикеры с призывом носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В торговых центрах и на предприятиях не будут измерять температуру, а на рабочих местах теперь не требуется устанавливать разделительные перегородки.

Сергей Собянин объяснил решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. 14 марта в столице выявили меньше тысячи новых заболевших. Также мэр города считает, что снятие антиковидных ограничений поддержит бизнес в условиях санкций.

Как проходит первый день отмены масочного режима в столице — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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