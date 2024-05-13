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ФСБ изобрела броню для защиты автомобилей от беспилотников

В институте ФСБ представили резиновую броню, которая может защитить авто от БПЛА

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Shutterstock

Специалисты калининградского института ФСБ России разработали резиновую броню для автомобилей, которая может защитить их от атак БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Новинка представляет собой резиновый тент, от которого должны отскакивать гранаты. Предполагается, что это должно защитить авто от сбрасываемых с БПЛА снарядов.

«По сути — это тент для крыши из упругой эластичной сетки, которая соединена пружинами с каркасом. Броня деформируется под гранату и не дает сработать взрывателю при ударе, наклоняется и отбрасывает предмет в сторону», — говорится в публикации.

Разработка предназначена для водителей в приграничных районах. Ее авторы уже получили патент. По данным канала, у новинки есть недостаток — на ее изготовление требуется много средств и материала.

До этого в Москве обнаружили и оцепили автомобиль с разобранным БПЛА самолетного типа. Машину с несколькими пассажирами задержали на Садовом кольце. Сообщается, что автомобиль зарегистрирован в Якутии, а его пассажиры являются уроженцами Краснодарского края и Ленинградской области. На место происшествия были вызваны сотрудники ФСБ.

В марте в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД и районная администрация начали фиксировать вместе с собственниками ущерб, нанесенный машинам в результате атаки беспилотника.

Ранее стало известно, что будет с ценами на АЗС после ударов по российским НПЗ.

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