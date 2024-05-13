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Телефонный террорист из Петербурга «заминировал» музей и школу и попался

В Петербурге поймали пенсионера, который якобы заминировал музей и школу

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Depositphotos

Петербуржец оставил несколько сообщений о минировании зданий и попался полиции, пишет «Фонтанка».

Накануне вечером неизвестный позвонил по номеру «112» и заявил, что Музей артиллерии на Московском проспекте был заминирован и там уже «начался ад», также 12 мая кто-то оставил сообщение о минировании на сайте школы на Петроградской стороне. В обоих случаях ничего взрывоопасного на объектах правоохранители не нашли и занялись поиском шутника.

Тем же вечером 60-летний житель Фрунзенского района, неоднократно судимый за аналогичные выходки, был доставлен на разговор в отдел внутренних дел. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в отношении мужчины вновь собираются возбудить дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По данным издания, с 2016 года петербуржец оказывался по этой статье на скамье подсудимых четыре раза, в 2017 году ему удалось отделаться штрафом за звонок о планирующемся взрыве в аэропорту Пулково, а в феврале 2021 года мужчина пригрозил взрывом сотрудникам районной администрации. Тогда суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

Эксперты выяснили, что телефонный террорист вменяем, но страдает алкоголизмом и звонки с сообщениями о минировании совершает под действием алкоголя.

Ранее россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку.

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