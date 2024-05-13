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Испания планирует передать Украине 19 танков Leopard 2 A4

Pais: Испания готовит Украине пакет помощи, включающий 19 танков Leopard 2 A4

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Martin Meissner/AP

Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине, включающего танки Leopard 2 A4. Об этом сообщает издание Pais.

«До 30 июня министерство обороны завершит подготовку нового пакета военной помощи, <...> а также первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Европейский союз (ЕС) сократит помощь Украине при ослаблении поддержки США. Об этом заявили бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк.

По их мнению, такое возможно в случае возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Даже если он полностью не откажется от поддержки Вашингтоном Киева, текущая позиция Трампа по НАТО и его незаинтересованность в поддержке республики подорвет доверие Европы к американскому руководству и военной решимости.

Ранее французский политик счел, что помощь Запада Украине на самом деле вредит ей.

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