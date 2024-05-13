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Лерчек рассказала, свободно ли ее сердце после развода

Блогерша Лерчек заявила, что ее сердце занято семьей

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) сообщила в беседе с Super, что ее сердце занято семьей.

Чекалина не стала раскрывать, находится ли она в новых отношениях с кем-то. Блогерша впервые за долгое время вышла в свет с детьми на премию «ЖАРА Music Awards».

25 марта стало известно, что мировой судья 246-го судебного участка Москвы рассмотрит заявление о расторжении брака Чекалиных. 11 апреля бизнесмен Артем Чекалин подтвердил информацию о разводе с Лерчек.

Чекалин назвал брак с Лерчек «самой чистой и яркой любовью». Бизнесмен уточнил, что он и бывшая жена не планируют делиться подробностями развода. Он заявил, что расстался с Валерией с большим уважением.

17 апреля судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между Чекалиными на два месяца. Заседание перенесено на 11 июня. Сама пара не ходит в суд, их интересы представляют адвокаты.

По данным Shot, Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

Ранее адвокат блогеров Чекалиных сообщил об отсутствии у них задолженности перед ФНС.

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