В Госдуме призвали Миранчука выйти с флагом России в финале Лиги Европы

Депутат Госдумы и председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что был бы рад увидеть российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука с флагом своей страны после финала Лиги Европы. Слова Свищева приводит Legalbet.

«Если у футболистов есть традиция выходить после побед в финалах с флагом своих стран, то почему это должно нарушаться? Если с флагом России выйдет Миранчук, то как будут реагировать на это наши соседи и «поклонники» России, — это второй вопрос.

Но главное — мы хотим пожелать ему успеха, потому что в финале еще надо победить. Но я за то, чтобы он выходил с флагом России», — сказал Свищев.

При этом депутат отметил, что Миранчуку следует заранее узнать мнение руководства «Аталанты», чтобы решение выйти с флагом России не вызвало недовольства. Чиновник призвал Миранчука также не забывать о собственной безопасности.

Команда Миранчука сыграет в финале Лиги Европы с немецким «Байером» под руководством Хаби Алонсо. Матч состоится 22 мая в ирландском Дублине.

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