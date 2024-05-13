Отец Фьюри разбил лицо во время потасовки с членом команды Усика

Джон Фьюри, отец боксера Тайсона Фьюри, разбил себе лоб в кровь после столкновения с представителем команды украинца Александра Усика. Об этом сообщает The Guardian.

Конфликт случился перед одним из медиамероприятий, посвященных бою в столице Саудовской Аравии. Фьюри-старший, которому 59 лет, подошел к одному из членов команды и ударил его головой, но в итоге рассек себе лоб, по всей видимости, об зубы противника.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

До этого 2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри поиздевался над советами Владимира Кличко.