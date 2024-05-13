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У россиянина нашли гранаты, автомат и 420 патронов

В Краснодаре задержали торговца оружием и боеприпасами

В Краснодаре сотрудник краевого главка совместно с сотрудниками Управления «С» УФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Оперативники выступили в качестве покупателей и приобрели у 35-летнего жителя Краснодара осколочную гранату, факт приобретения был зарегистрирован документально, после чего злоумышленника задержали.

Следователи установили, что оружие и боеприпасы мужчина получил от подельника в соседнем регионе. У торговца были обнаружены и изъяты ручные гранаты, автомат Калашникова и 420 патронов, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Азовском районе Ростовской области сельчанин хранил в гараже арсенал боеприпасов. Сотрудники полиции нашли боеприпасы в деревянной постройке на территории частного дома, в сарае они обнаружили 68 минометных снарядов. Владелец арсенала сам явился в полицию с явкой с повинной. Проводится проверка, устанавливается по какой причине россиянин хранил минометные мины и где взял боеприпасы.

Ранее арсенал оружия нашли в машине жителя Ленобласти.

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