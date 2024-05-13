Жена казахстанского дипломата рассказала предысторию записи видео об избиении мужем

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша Карина Мамаш дала интервью YouTube-каналу «Нүкте», в котором поделилась предысторией с публикацией видео о домашнем насилии со стороны мужа.

По словам женщины, 3 мая муж отобрал у нее телефон, так как она пригрозила ему, что выложит в сеть свидетельства насилия в случае, если он еще раз поднимет на нее руку. После этого потерпевшая рассказала обо всем сестре, и та решила обсудить ситуацию с мужчиной.

Далее, по словам Мамаш, ее супруг заявил, что «она его собственность» и он может безнаказанно делать с ней, что хочет, и демонстративно ударил ее при сестре. Та начала снимать насилие на камеру, после чего гнев мужчины обрушился уже на нее. Женщинам удалось сбежать от агрессора, после чего они разместили видеосообщение о многолетнем насилии, завирусившееся в сети.

Ранее жительницу Краснодара, ставшую жертвой домашнего насилия, похитили из шелтера.