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Жена казахстанского дипломата рассказала предысторию записи видео об избиении мужем

Советник посла Казахстана в ОАЭ пытался замять дело о побоях жены

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nemolchikz_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша Карина Мамаш дала интервью YouTube-каналу «Нүкте», в котором поделилась предысторией с публикацией видео о домашнем насилии со стороны мужа.

По словам женщины, 3 мая муж отобрал у нее телефон, так как она пригрозила ему, что выложит в сеть свидетельства насилия в случае, если он еще раз поднимет на нее руку. После этого потерпевшая рассказала обо всем сестре, и та решила обсудить ситуацию с мужчиной.

Далее, по словам Мамаш, ее супруг заявил, что «она его собственность» и он может безнаказанно делать с ней, что хочет, и демонстративно ударил ее при сестре. Та начала снимать насилие на камеру, после чего гнев мужчины обрушился уже на нее. Женщинам удалось сбежать от агрессора, после чего они разместили видеосообщение о многолетнем насилии, завирусившееся в сети.

Ранее жительницу Краснодара, ставшую жертвой домашнего насилия, похитили из шелтера.

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