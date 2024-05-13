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В Индии из-за обрушения рекламного щита пострадали десятки человек

В Индии обрушился 100-метровый рекламный щит, 60 человек пострадали

В Индии во время шторма обрушился 100-метровый щит, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Мумбаи. В город пришли пыльные бури с дождем.

«Днем ветер снес рекламный щит на востоке города, конструкция упала прямо на бензоколонку, где находились люди. По предварительным данным, <...> минимум 59 [человек] получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обрушения проводятся спасательные работы, под завалами могут оставаться люди.

12 ноября 2023 года на севере Индии частично обрушился туннель, в котором находились рабочие. 28 ноября всех рабочих благополучно спасли. Они находились в туннеле на протяжении 17 дней. Все это время спасатели поддерживали связь и передавали рабочим еду, воду и кислород через специальную трубу в осыпавшемся грунте.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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