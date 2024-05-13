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Подросток уснул с цепочкой на шее рядом с зарядкой и получил удар током

LADBible: в США подростка ударило током после того, как он коснулся цепочкой на шее зарядки

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В США подросток случайно прикоснулся цепочкой на шее к зарядке и получил удар током, пишет LADBible.

Как рассказала Даниэль Дэвис, ночью ее разбудил крик 16-летнего сына, который звал на помощь. Прибежав на шум, женщина увидела, что на шее подростка, где висела цепочка, появился ожог. Сам студент колледжа рассказал ей, что его ударило током.

«Он сказал, что его ударило током. На его шее был ожог. Запах стоял ужасный и горелый», — вспоминает американка.

В больнице выяснилось, что подросток случайно коснулся цепочкой зарядного провода от телефона, что и стало причиной удара током. Медики зафиксировали у него ожоги второй и четвертой степени.

«Почти вся его шея покрыта шрамами. От подбородка до ключицы», — добавила мать пострадавшего.

Ранее в доме в Англии начался пожар из-за оставленного на солнце аэрозольного баллончика.

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