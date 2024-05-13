Местные органы власти на Украине смогут использовать только украинский язык

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о местном самоуправлении, который обязывает чиновников и депутатов регионального уровня использовать только государственный украинский язык. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады в своем Telegram-канале.

«Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в закон «О местном самоуправлении» по обеспечению прозрачности местного самоуправления», — сказано в тексте.

Депутаты, должностные лица местного самоуправления, другие докладчики во время сессий советов должны использовать только государственный язык, согласно закону. Также собрания должны быть записаны на видео, а эти видео затем выкладываться в интернет. Кроме того, на сайтах органов местного самоуправления должна быть опубликована информация относительно объектов права собственности территориальных общин.

До этого сообщалось, что родители первоклассников новосибирской гимназии № 1 возмущены, что детям раздали задание по математике на украинском языке.

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