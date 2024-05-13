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«Новатэк» заказал в России три турбины для «Арктик СПГ-2»

«Коммерсантъ»: турбины для проекта «Арктик СПГ-2» поставят «Силовые машины»

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Павел Львов/РИА Новости

Несмотря на прямые санкции США, «Новатэк» сохраняет планы по запуску проекта «Арктик СПГ-2» и заказал в компании «Силовые машины» три газовых турбины для электроснабжения строящегося завода. Ранее предполагалось, что это оборудование будет закуплено в Китае, пишет «Коммерсантъ».

«Вместо покупки машин у китайской Harbin Guanghan Gas Turbine, которая может не уложиться в сроки, компания заказала для энергоснабжения второй линии завода три [газовых турбины] ГТЭ-170 у «Силовых машин», — говорится в статье.

Разработка отечественных газовых турбин ГТЭ-170 началась в 2019 году после победы в конкурсе Министерства промышленности и торговли РФ. В 2021 году сообщалось о планах по использованию турбины в модернизации Каширской ГРЭС в Подмосковье. В 2023 году «Силовые машины» завершили выпуск первого серийного образца ГТЭ-170, оборудование было заказано для Нижнекамской ТЭЦ.

Ранее США подтвердили намерение уничтожить «Арктик СПГ-2».

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