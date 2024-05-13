Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

Угроза ракетной опасности объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил ГУ МЧС по региону.
Граждан призвали по возможности оставаться дома и попросили не подходить к окнам.
Днем 13 мая ракетная опасность объявлялась с городе Белгороде и Белгородском районе. Около 17 часов тревога была отменена.
Днем министерство обороны России сообщало, что российские военные сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Обстрелы и атаки БПЛА Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные наступательные действия в «серой зоне» на территории Харьковской области.
Согласно информации оборонного ведомства, в боевых действиях принимают участие солдаты подразделения группировки «Север» ВС РФ.
Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.