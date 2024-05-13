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Золотов прибыл в Совфед на консультации по назначению

Золотов прибыл в Совфед на консультации по своему переназначению

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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов находится в здании Совета Федерации для того, чтобы провести консультации по переназначению на должность главы Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент России Владимир Путин предложил переназначить Золотова на должность главы Росгвардии 12 мая. Он является руководителем данной структуры с момента основания — с 5 апреля 2016 года.

До этого сообщалось, что Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки (СВР).

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих. Ранее Путин внес в Госдуму его кандидатуру на пост главы нового кабмина. За Мишустина проголосовали 375 депутатов, 57 из фракции КПРФ воздержались.

Ранее Володин заявил о реализации воли россиян при выборе кандидатов в кабмин.

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