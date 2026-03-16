Российский боец рассказал, как ВСУ маскируют мины

Командир подразделения беспилотных систем морской пехоты с позывным «Хищник» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскируют самодельные мины под растительность.

По словам военного, ВСУ сбрасывают такие мины с тяжелых беспилотников. Российские бойцы обнаружили подобные устройства на обочине вдоль дороги, когда выдвигались к позициям. «Хищник» уточнил, что мины оснащены магнитным взрывателем.

Мины втыкаются острым концом в землю, сверху они замаскированы под растительность.

«Они представляют собой металлический заостренный конус, внутри которого находится взрывчатое вещество. <...> Детонация происходит при изменении магнитного поля, например, при приближении металлических предметов или техники», — отметил боец.

25 февраля замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что ВСУ начали применять мины на взрывателях с эффектом Доплера.

Садовник уточнил, что методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения беспилотников, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.

Ранее Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ.

 
