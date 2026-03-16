Россиян предупредили о снижении роли резюме при приеме на работу

Классическое резюме постепенно перестает быть надежным инструментом первичного отбора сотрудников, поскольку все больше соискателей используют искусственный интеллект для создания «идеальных» CV и сопроводительных писем. Из-за этого работодателям становится сложнее оценить реальный опыт и уровень кандидата, а сам процесс подбора персонала замедляется. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Проблема «ИИ-резюме» уже становится заметной, особенно в массовом подборе, при большом потоке откликов и на руководящих позициях. Когда через рекрутера проходят десятки и сотни документов, которые выглядят безупречно, но при этом очень похожи друг на друга, по ним становится трудно понять, что кандидат действительно умеет и какой у него опыт на практике. Просмотр большого числа однотипных и «вылизанных» резюме занимает много времени и снижает эффективность найма. При этом опытные рекрутеры уже умеют распознавать соискателей, которые готовили документы с помощью ИИ. Особенно заметно это становится на этапе личной встречи, когда содержание резюме не совпадает с тем, как человек говорит, отвечает на вопросы и ведет себя на собеседовании», — отметила Ганькина.

По ее словам, на этом фоне классическое резюме, по сути, начинает терять часть своей функции как инструмента первичного отбора. Ганькина пояснила, что в ряде случаев оно уже перестает быть источником достоверной информации и превращается скорее в формальность.

При этом полный отказ от резюме вряд ли станет массовым трендом, уверена эксперт. По ее словам, CV, скорее всего, сохранится как базовый элемент входа в воронку подбора, однако его значимость будет снижаться. Работодатели все чаще понимают, что красиво оформленный документ еще не означает реального владения заявленными навыками, поэтому решающую роль будет играть уже не сам текст резюме, а дальнейшее общение с кандидатом, подчеркнула Ганькина.

По ее словам, из-за этого на рынке труда будет расти значение тестовых заданий, интервью и проверки практических навыков: чем меньше доверия к резюме как к источнику объективной информации, тем больше внимания компании будут уделять задачам, приближенным к реальной работе. Такой формат позволяет увидеть, как человек мыслит, действует и справляется со сложностями, а не только то, как он умеет описывать себя на бумаге, пояснила эксперт.

Собеседования тоже будут меняться, предупредила Ганькина. Поверхностные разговоры все чаще уступают место более структурированным интервью, где оцениваются конкретные поведенческие реакции и рабочие паттерны, констатировала эксперт. По ее словам, в итоге работодатели будут опираться не столько на то, что кандидат написал о себе, сколько на то, что он может показать здесь и сейчас.

Вместе с тем такой сдвиг несет и свои риски, посетовала эксперт. Она пояснила, что, если оценка все больше строится на личном впечатлении от собеседования, а не на формальных критериях, возрастает вероятность субъективности и неосознанной предвзятости. Даже добросовестный работодатель может принимать решение под влиянием стереотипов о возрасте, поле или внешности соискателя, считает Ганькина.

Чтобы этого избежать, эксперт рекомендовала компаниям выстраивать прозрачные процедуры оценки с четкими критериями и фиксировать причины отказа. Иначе отказ от опоры на классическое резюме может не только изменить рынок труда, но и усилить риски дискриминации при найме, считает Ганькина.

