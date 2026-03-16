В США спрогнозировали «сокрушительный удар» по экономике Европы

«Энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. Это станет горьким сюрпризом для региона, который надеялся ускорить рост в этом году после длительного периода стагнации, вызвавшего недовольство избирателей по всему континенту», — пишет WSJ.

Издание отмечает, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

Руководитель одного из заводов немецкой компании-производителя сельскохозяйственной техники Claas Герхард Фрайтаг рассказал, что транспортные расходы уже выросли. А гендиректор Claas Ян-Хендрик Мор отметил, что рост затрат на ресурсы, от дизельного топлива до удобрений, снижает и без того низкую рентабельность фермерских хозяйств. И это может привести к росту цен на продукты питания, подчеркнул он.

Главный экономист Capital Economics Нил Ширинг также рассказал, что при темпах экономического роста около 1% цена на нефть в $125 и выше может привести Европу к рецессии.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта нефти из России.

3 марта министр энергетики Норвегии Терье Осланд отметил, что разговор о поставках российской нефти и газа в ЕС может возобновиться после начала войны в Иране. Также 9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС отменить все санкции в отношении российской нефти, с тем же призывом выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Bloomberg также писал, что у России может появиться шанс восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС, а закрытие Ормузского пролива способно вынудить ЕС отложить крайний срок для государств-членов союза для заключения краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможное возвращение ЕС к использованию российских нефти и газа «стратегической ошибкой».

