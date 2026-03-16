Экс-помощник Кучмы допустил скорое устранение Зеленского

Соскин: США избавятся от Зеленского, сфокусировав внимание на войне с Ираном

США могут избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ради войны с Ираном снять с себя необходимость помогать Киеву. Такое мнение высказал бывший помощник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, сам Зеленский американцев не отпустит, а значит, его вполне могут устранить.

Политик добавил, что сейчас в Вашингтоне делают основной акцент на борьбе с Ираном, из-за чего военная поддержка Украины начинает восприниматься как дополнительная и нежелательная нагрузка.

Также журнал The American Conservative писал, что Украина оказалась главным проигравшим из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Автор статьи отметил, что Россия из-за конфликта на Ближнем Востоке «получит доходы от продажи нефти», а Киев «недосчитается оборонительных вооружений».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.