Российские туристы застряли в аэропорту Дубая

SHOT: десятки россиян застряли в Дубае из-за атаки беспилотников на аэропорт
Десятки российских туристов не могут из-за атаки иранских дронов вылететь из международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По имеющейся информации, рейс авиакомпании Emirates в Москву перенесен на неопределенный срок. В аэропорту видны дым и горящее топливо.

Российские туристы направлялись стыковочным рейсом через Дубай с острова Бали в Москву. Некоторые россияне уже были на пути в аэропорт, но внезапно машина развернулась и доставила их в отель Coral Dubai, где они сейчас без заселения находятся у ресепшена. Другая часть туристов пребывает в здании аэропорта и не знает, что делать в сложившейся ситуации. В настоящее время неизвестно, на сколько может растянуться пребывание россиян в Дубае.

16 марта стало известно, что в международном аэропорту Дубая временно прекращены рейсы.

В этот же день сообщалось, что в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения. Это произошло в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

Ранее АТОР оценил ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
