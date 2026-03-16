Морпех «Хищник» рассказал, как уничтожил пять самолетов и два вертолета ВСУ

РИА Новости: морпех ВС России уничтожил пять самолетов и два вертолета ВСУ
Командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС России с позывным «Хищник» рассказал РИА Новости, что за время СВО уничтожил пять самолетов и два вертолета украинских военных.

По словам морпеха, первый вертолет ВСУ был сбит осенью 2022 года во время боев в районе Угледара в Донецкой народной республике. «Хищник» рассказал, что вместе с другим бойцом они заняли скрытую позицию и несколько суток вели наблюдение. На четвертый день военные услышали звук приближающегося вертолета. «Хищнику» пришлось самостоятельно производить пуск ракеты, так как его товарищ выбрал неправильную позицию.

«Ракета ушла в облака — и сначала показалось, что мы промахнулись. Но спустя несколько секунд вертолет вышел из облаков уже горящим и упал в городе», — поделился подробностями «Хищник».

Он добавил, что примерно через две недели авиация ВСУ вновь попыталась действовать в том же районе. Тогда командиру удалось сбить самолет Су-25, летевший на малой высоте. Позже по аналогичной схеме были поражены еще несколько воздушных целей противника.

«На моем личном счету — пять самолетов Су-25 и два вертолета: Ми‑8 и Ми‑24», — сообщил морпех.

До этого российский боец в одиночку уничтожил группу украинских военных, которые пряталась в блиндаже на глубине семи метров в окрестностях Купянска Харьковской области. Военный закинул в землянку, где прятался противник, противотанковую мину. Враг был повержен.

Ранее российский боец-дзюдоист вступил в рукопашную схватку с противником из ВСУ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!