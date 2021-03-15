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Аномальная песчаная буря накрыла Китай

На Пекин обрушилась песчаная буря, которая стала первой в этом регионе в 2021 году и уже приобрела статус самой сильной за последние 10 лет. Китайские метеорологи объявили «жёлтый» уровень погодной опасности: концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ. Из-за сильного загрязнении воздуха в столице власти рекомендуют отменить все уличные мероприятия и не выходить на улицу без необходимости. При этом в некоторых районах на западе страны наблюдаются масштабные отключения электричества из-за непогоды.

Из-за плохой видимости на дорогах Пекина образовались заторы — видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Аэропорты города Дасин и Шоуду отменили более 400 рейсов. Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника. Помимо Пекина она также угрожает другим северным районам Китая: автономному району Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

Между тем, в Монголии, на территории которой изначально сформировалась песчаная буря, ее жертвами уже стали шесть человек. Изначально местные СМИ сообщали о 548 пропавших без вести. Сейчас спасатели продолжают поиски 81 человека, извещает телеканал CGTN.

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Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
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Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
Во время песчаной бури в Пекине, Китай, 15 марта 2021 года
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