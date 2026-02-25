Трамп рассказал о страхах врагов США

Трамп заявил, что США вселяют страх в своих врагов

Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу выразил уверенность, что враги США испытывают страх перед Америкой. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши враги напуганы. Наши вооруженные силы и полиция полностью укомплектованы», — сказал американский лидер.

Он считает, что его страна вновь пользуется уважением в мире, возможно, «как никогда прежде».

До этого Трамп заявил, что хочет стать менее важной политической фигурой, чтобы его не постигла участь великих президентов США Авраама Линкольна и Джона Кеннеди. Он напомнил, что в него тоже, как и в них стреляли.

По мнению американского лидера, «сумасшедшие стрелки», как правило, преследуют только тех президентов, которые имеют большое значение для страны. В связи с этим Трамп захотел стать на некоторое время «нормальным президентом». Он посчитал нужным сбавить обороты, начать действовать спокойно и неторопливо.

