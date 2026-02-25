Келлог осудил позицию США в голосовании в ООН по Украине

Кит Келлог: военные действия на Украине — это не бизнес-сделка

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог осудил то, что Соединенные Штаты воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«На голосовании в ООН по вопросу о прочном мире мы воздержались. Вот так бывает. Российская Федерация была против заключения мира. Разве четырех лет военных действий недостаточно?» — написал Келлог.

Он также отметил, что за четыре года на Украине пропали дети, происходили обстрелы городов, а «невинные» люди лишались жизни. В конце поста Келлог подчеркнул, что военные действия на Украине не являются «бизнес-сделкой».

24 февраля 2026 года США воздержались от голосования в ООН по антироссийской резолюции, подготовленной Украиной. Всего против резолюции проголосовали 12 стран, включая Россию. «За» выступили 107 государств, а 51 страна воздержалась. Среди последних были США, Сербия, Бразилия, Узбекистан, Венгрия и другие.

При этом 24 февраля США ввели новые санкции против России, а именно в них включили четырех физлиц и три организации.

Также в феврале Келлог призвал уехавших украинцев возвращаться и бороться с Россией.

