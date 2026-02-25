Бузова намекнула на новые отношения: «На свидании с будущим мужем»

Отдыхающая в ОАЭ певица Ольга Бузова заинтриговала поклонников в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), намекнув на новые отношения.

Звезда поделилась в Stories фотографией, на которой позирует в стильном макси‑платье с зебровым принтом. Ее образ дополнила аккуратная красная сумка. Под снимком Бузова оставила интригующую подпись: «На свидании с будущим мужем».

Спустя некоторое время певица опубликовала кадры ужина, однако личность ее спутника осталась за кадром. Кроме того, артистка рассказала, что по возвращении в номер обнаружила приятный сюрприз: букет цветов и воздушные шары с трогательной запиской — «И меняя города, мы разбегались, кто куда».

«Желаю каждому человеку, чтобы так любили, как любят меня и как люблю я», — обратилась к поклонникам звезда.

Недавно Бузова призналась, что считает идеальным свидание то, когда «все совпадает»: у нее есть время и она чувствует от мужчины искренний интерес и желание.

«Это может быть ужин в ресторане, это может быть поход в кино или просто... В другие места я, к сожалению, не хожу: я не знаю, что такое прогуляться по парку», --поделилась она.

Бузова отметила, что она на свидания в парки не ходит, потому что считает себя «самым узнаваемым человеком в стране».

