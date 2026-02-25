Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Бузова намекнула на новые отношения: «На свидании с будущим мужем»

Певица Ольга Бузова опубликовала фото со свидания с будущим мужем
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отдыхающая в ОАЭ певица Ольга Бузова заинтриговала поклонников в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), намекнув на новые отношения.

Звезда поделилась в Stories фотографией, на которой позирует в стильном макси‑платье с зебровым принтом. Ее образ дополнила аккуратная красная сумка. Под снимком Бузова оставила интригующую подпись: «На свидании с будущим мужем».

Спустя некоторое время певица опубликовала кадры ужина, однако личность ее спутника осталась за кадром. Кроме того, артистка рассказала, что по возвращении в номер обнаружила приятный сюрприз: букет цветов и воздушные шары с трогательной запиской — «И меняя города, мы разбегались, кто куда».

«Желаю каждому человеку, чтобы так любили, как любят меня и как люблю я», — обратилась к поклонникам звезда.

Недавно Бузова призналась, что считает идеальным свидание то, когда «все совпадает»: у нее есть время и она чувствует от мужчины искренний интерес и желание.

«Это может быть ужин в ресторане, это может быть поход в кино или просто... В другие места я, к сожалению, не хожу: я не знаю, что такое прогуляться по парку», --поделилась она.

Бузова отметила, что она на свидания в парки не ходит, потому что считает себя «самым узнаваемым человеком в стране».

Ранее певица Алсу похвалила то, как прописан брак в Коране.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!