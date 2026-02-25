Размер шрифта
«Буде-Глимт» Хайкина обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» с Хайкиным обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Reuters

«Буде-Глимт» одержал победу над миланским «Интером» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Йенс Петтер Хеуге и Хокон Эвьен. У хозяев отличился Алессандро Бастони. Российский вратарь Никита Хайкин провел полный матч в воротах.

Первая игра завершилась победой «Буде-Глимта» со счетом 3:1. В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Ранее в ФИФА заявили о доверии к странам-организаторам ЧМ-2026.

 
